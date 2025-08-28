Подробно търсене

ФБР разследва фаталната стрелба в училище в Минеаполис като вътрешен тероризъм

Виктор Турмаков
Директорът на ФБР Каш Пател. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Минеаполис, САЩ,  
28.08.2025 03:20
 (БТА)

Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ заяви, че разследва фаталната стрелба в училище в Минеаполис, Минесота, като възможен акт на вътрешен тероризъм, предаде ДПА.

Две деца на 8 и 10 години бяха убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис, заяви директорът на ФБР Каш Пател в изявление в социалната мрежа „Екс“. Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни.

„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“, добави Пател.

Стрелбата е станала рано сутринта по време на църковна служба.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били възрастни граждани, които са присъствали на литургията като енориаши.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем, заподозреният е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален. Ноем описа случая като „ужасяваща стрелба“, допълвайки, че нейната агенция е във връзка с „междуведомствени партньори“.

/ВТ/

Към 04:06 на 28.08.2025 Новините от днес

