АКП: Делегация от будистки монаси направи дарение на камбоджански войници, разположени на фронтовата линия в провинция Преах Вихеар

Александър Евстатиев
Снимка: АКП
Пномпен,  
27.08.2025 23:29
 (БТА)

Делегация от будистки монаси от провинция Батамбанг дари комуникационни радиостанции и храна на камбоджанските войски в провинция Преах Вихеар, служещи на границата с Тайланд, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. 

Инициативата е била подкрепена от 28 пагоди в град Батамбанг, будистки монаси и миряни от кхмерската пагода Балилей в Съединените щати и филантропи от САЩ от камбоджански произход. Дарените доставки, заедно с финансова помощ от приблизително 60 милиона риела (около 15 000 щатски долара), бяха доставени на войските, разположени в граничните райони на страната. 

Представител на будистките монаси подчерта духа на национална солидарност и похвали войниците за техните усилия в защитата на териториалната цялост на Камбоджа. Той подчерта, че даренията са символ на подкрепа от камбоджанци както у дома, така и в чужбина.

Той поясни, че даренията не са отражение на недостатъци на кралското правителство, а са предназначени да повдигнат духа на войските. 

„Наистина се гордеем с нашите смели войници, които въплъщават воля, смелост и лоялност към нацията“, каза той. 

„Те с готовност стоят на фронтовата линия, изправяйки се срещу оръжия от всякакъв калибър, за да може камбоджанският народ да живее в мир, да се наслаждава на храната си и да споделя усмивки и топлина със семействата си“, каза още монахът. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/ВТ/

