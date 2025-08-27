АКП: Делегация от будистки монаси направи дарение на камбоджански войници, разположени на фронтовата линия в провинция Преах Вихеар

Делегация от будистки монаси от провинция Батамбанг дари комуникационни радиостанции и храна на камбоджанските войски в провинция Преах Вихеар, служещи на границата с Тайланд, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Инициативата е била подкрепена от 28 пагоди в град Батамбанг, будистки монаси и миряни от кхмерската пагода Балилей в Съединените щати и филантропи от САЩ от камбоджански произход. Дарените доставки, заедно с финансова помощ от приблизително 60 милиона риела (около 15 000 щатски долара), бяха доставени на войските, разположени в граничните райони на страната.

Представител на будистките монаси подчерта духа на национална солидарност и похвали войниците за техните усилия в защитата на териториалната цялост на Камбоджа. Той подчерта, че даренията са символ на подкрепа от камбоджанци както у дома, така и в чужбина.

Той поясни, че даренията не са отражение на недостатъци на кралското правителство, а са предназначени да повдигнат духа на войските.

„Наистина се гордеем с нашите смели войници, които въплъщават воля, смелост и лоялност към нацията“, каза той.

„Те с готовност стоят на фронтовата линия, изправяйки се срещу оръжия от всякакъв калибър, за да може камбоджанският народ да живее в мир, да се наслаждава на храната си и да споделя усмивки и топлина със семействата си“, каза още монахът.

