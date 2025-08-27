Подробно търсене

Стрелба в католическо училище в американския град Минеаполис, местни медии съобщиха за няколко жертви

Атанаси Петров
Стрелба в католическо училище в американския град Минеаполис, местни медии съобщиха за няколко жертви
Стрелба в католическо училище в американския град Минеаполис, местни медии съобщиха за няколко жертви
Родители очакват информация за децата си след днешната стрелба в католическо училище в Минеаполис. Снимка: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP
Вашингтон,  
27.08.2025 18:29
 (БТА)

В католическо училище в американския град Минеаполис в щата Минесота днес имаше стрелба, съобщиха световните агенции. Според местни медии има няколко жертви.

"Съобщено ми бе за стрелба в католическо училище и ще продължа да ви информирам - веднага щом получа повече данни", заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз.

Полицията е била изпратена на мястото на инцидента.

"Моля се за нашите деца и учители, чиято първа седмица в училище бе помрачена от този ужасен акт на насилие", добави губелнаторът на щата.

Властите обявиха, че стрелецът е бил "обезвреден".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент със стрелба в Минеаполис и посочи, че Белият дом ще продължи да следи ситуацията.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:58 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация