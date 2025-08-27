ГНА: Гана си е поставила за цел 30% жени на ръководни позиции до 2026 г.

Правителството на Гана е на път да постигне целта 30% от ръководни позиции да се заемат от жени до 2026 г., както е предвидено в Закона за утвърдителни действия, заяви днес министърът на половите въпроси, младежта и социалната закрила д-р Агнес Наа Момо Лартей, цитирана от националната новинарска агенция ГНА.

Тя заяви, че Гана се движи около 25% от известно време насам и се надява да достигне показателя от 30% през следващата година.

Министър Лартей заяви това при откриването на среща на Африканската организация за жени на лидерски позиции (АОЖЛП) в Акра.

Срещата се проведе под лозунга: „Предефиниране на мъжествеността: Мъжете като катализатори за развитието на жените“. Тя събра лидери на АОЖЛП от целия континент, заедно с други женски групи, за да обсъдят приобщаващото лидерство и равенството между половете.

Д-р Лартей заяви, че министерството се застъпва за прилагането на Закона за утвърдителни действия от 2024 г. в сътрудничество с парламента и организациите на гражданското общество.

„Продължаваме да сме водещи в реформирането на системите за социална закрила, които пряко засягат жените и децата. Партнираме си с агенции за развитие и частния сектор, за да разширим възможностите за жените лидери, както и тези в секторите на иновациите и предприемачеството“, добави тя.

Министърът похвали постиженията на президента Джон Драмани Махама в насърчаването на овластяването на жените, описвайки усилията му като трансфориращи.

„Той написа история, като номинира проф. Нана-Джейн Опоку-Агеман не веднъж, а два пъти за вицепрезидент. Той е лидер в насърчаването на утвърдителни действия в правителствените съвети и назначенията в обществената служба“, заяви тя.

Д-р Елиша Атай, глобален президент на АОЖЛП, призова мъжете на ръководни позиции активно да подкрепят представителството на жените в пространствата за вземане на решения и да използват влиянието си, за да наставляват и издигат жените.

„Имаме нужда от мъже, които не са само съюзници зад затворени врати, но и защитници в обществото, ментори в лидерските пространства и защитници на равенството във всяка сфера на обществото, което ги прави закрилници, а не противници на равенството“, заяви той.

