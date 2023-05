Тина Търнър, огнената кралица на музиката, слезе завинаги от сцената

Тина Търнър е родена на 26 ноември 1939 г. в Нътбуш, щата Тенеси. Истинското й име е Анна Мей Бълок. Тя става известна в музикалните среди като една от беквокалистките на групата на съпруга си Айк Търнър, наречена "Дъ кингс ъф ритъм" ("Кралете на ритъма"). После става вокалистка на групата и семейство Търнър постига комерсиален успех с албумите Fool in Love и It's Gonna Work Out Fine, които влизат в класациите на САЩ в началото на 60-те години.

Именно Айк Търнър променя рожденото име на половинката си на Тина Търнър - решение, което той взема без нейно знание, една от безбройните прояви на деспотичното му отношение към нея, посочва Би Би Си. През годините музикалните успехи на тандема са съпътствани от физическо и емоционално насилие от страна на Айк над Тина. В мемоарите си от 2018 г., озаглавени "Моята любовна история", Тина си спомня за травмите, които е преживяла по време на връзката им, разказва за побоищата и принудителния секс.

След като напуска най-накрая насилника Айк, Тина Търнър започва солова кариера и се превръща в една от най-големите и успешни поп и рок звезди на 80-те и 90-те години на миналия век с редица хитове, сред които Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, Golden Eye, I Don't Wanna Fight и It Takes Two. Участва и във филма "Лудия Макс 3: Отвъд Клетката на смъртта“ през от 1985 г., в който звучи друг неин голям хит We Don't Need Another Hero.

През годините тя записва 9 студийни албума. Продава над 100 милиона копия от албумите си. Носителка е на 8 награди Грами. Тина Търнър влиза в Залата на славата на рокендрола през 2021 г. като солов изпълнител, след като за първи път е включена там заедно с Айк Търнър през 1991 г.

В личен план Тина Търнър намира щастието с втория си съпруг, германския музикален мениджър Ервин Бак. Двамата започват да се срещат в средата на 80-те години и се женят през 2013 г.

Двойката заживява в Швейцария, като Търнър получава швейцарско гражданство. През 2017 г. Ервин дарява на Тина единия си бъбрек, след като се установява, че тя страда от бъбречна недостатъчност.

През 2018 г. Тина преживява трагедия със загубата на най-големия си син Крейг, който се самоубива. Той е дете на Тина от връзката й с бившия музикант от бандата й Реймънд Хил. Другият син на Тина - Рони, чийто баща е Айк Търнър, умира от рак на дебелото черво през 2022 г. Тя има и двама осиновени сина - Айк младши и Майкъл, които са деца на Айк от предишна връзка.

Историята на живота на Тина е пресъздадена в биографичен филм от 1993 г., озаглавен What's Love Got To Do With It (Какво общо има любовта с това), който носи на актрисата Анджела Басет номинация за "Оскар" за ролята й на звездата. По живота на Тина е създаден и мюзикъл, озаглавен "Тина: Мюзикълът". Животът й е в центъра и на документалния филм на HBO "Тина", появил се през 2021 г.".

Сред по-младите звезди, които са били повлияни от Тина Търнър са Бионсе, Джанет Джаксън, Джанел Моне и Риана.

В последните години Тина Търнър страдаше от рак на червата и прекара инсулт, припомня Би Би Си.

По повод кончината й, мениджър на Търнър от 30 години, Роджър Дейвис, заяви: "Тина беше уникална и забележителна природна сила със своята воля, невероятна енергия и огромен талант. От първия ден, в който я срещнах през 1980 г., тя вярваше напълно в себе си. Страшно ще ми липсва".

Тина Търнър "проправи пътя за толкова много жени в рок музиката, черни и бели", заяви американската певица Глория Гейнър, която също стана известна през 60-те години на миналия век.

Почит на Търнър в социалните мрежи изразиха също супермоделът Наоми Кембъл, баскетболната легенда Меджик Джонсън, актрисата Вайола Дейвис и певиците Кели Роуланд, Сиара и Деби Хари.

В Инстаграм Мик Джагър заяви, че Търнър е била "вдъхновяваща, сърдечна, забавна и щедра" и му е помагала, когато е бил млад.

Сър Елтън Джон, който в автобиографията си пише за разгорещените спорове, които двамата са имали, докато са се опитвали да работят заедно през 1997 г., заяви, че тя е била един от "най-вълнуващите и наелектризиращи изпълнители в света".

Би Би Си припомня и интервю на Тина Търнър за сп. "Мари Клер" през 2018 г. в което тя казва: "Хората смятат, че животът ми е бил труден, но аз мисля, че е бил едно прекрасно пътуване. Колкото повече остаряваш, толкова повече осъзнаваш, че не е важно какво се е случило, а как се справяш с него".