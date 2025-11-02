Министърът на отбраната на САЩ се очаква във Виетнам днес за преговорите за военни доставки

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква днес в столицата на Виетнам Ханой, където да се срещне с лидерите на Виетнам в хода на проточилите се преговори за евентуалните военни доставки за страната от Вашингтон, предаде Ройтерс.

В пакета влизат транспортни самолети и хеликптери, уточнява световната агенция.

Хегсет трябва да пристигне във Виетнам от Малайзия след серия от срещи със свои азиатски колеги.

Предвидени са срещи на шефа на Пентагона с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, с президента Лъонг Куонг и с министъра на отбраната - генерал Фан Ван Зианг.

Според информация на Ройтерс става въпрос и за военни транспортни самолети Си-130 (C-130), производство на "Локхийд Мартин", както и за хеликоптери на същата компания Ес-92 (S-92) и за "Чинук" на "Боинг".