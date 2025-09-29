Борусия Дортмунд спря преговорите с Бранд за нов договор

Подробно търсене

Боян Денчев
снимка: АР, Martin Meissner
Дортмунд,  
29.09.2025 14:11
 (БТА)

Продължаването на договора на Юлиан Бранд с Борусия Дортмунд вече не се обсъжда, съобщава Bild.

Клубът възнамерява да се стреми към трансфер на 29-годишния германец, за да облекчи натиска върху заплатите. Решението обаче ще бъде преразгледано, ако играчът значително подобри статистиката си.

През сезон 2025/26 Бранд отбеляза един гол и направи две асистенции в шест мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2026 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 25 милиона евро.

/БД/

