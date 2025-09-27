Увереността е отправната точка към големите постижения, заяви нападателят на Ливърпул Коди Гакпо

Увереността е отправната точка към големите постижения, заяви нападателят Коди Гакпо преди мача на Ливърпул срещу Кристъл Палас от английското първенство по футбол. Мърсисайдци са лидери в класирането с пет победи от пет двубоя, като всеки един от тях бе решен в последните минути.

"Намираме се в добра форма и в добра серия. Дано продължаваме все така", заяви нидерландският нападател, цитиран на клубния уебсайт.

"Вече знаем колко силен отбор е Кристъл Палас. С тях играхме в последния мач от предния сезон и в първия от този. Те разполагат с качествен състав, който не се предава в нито един момент. Трябва да запазим концентрация, да играем освободено и да търсим голове. Надявам се да го направим и да спечелим трите точки", каза още Гакпо.

"Увереността е отправната точка към големите постижения. Ние имаме това самочувствие. Също така знаем, че сме способни да вкараме във всяка атака, във всеки момент. Това търсим и върху това работим. Всеки мач е различен и за момента успяваме винаги да намерим отговор, от което сме доволни", продължи той.

Ливърпул ще бъде без наказания Юго Екитике на "Селхърст Парк" и вместо него нападението ще бъде водено от Александър Исак. Шведският национал вкара дебютния си гол през тази седмица срещу Саутхемптън и ще получи нов мач като титуляр.

"Радваме се, че той вече вкара първия си гол. Исак е страхотен футболист. Той бележеше редовно за Нюкасъл и се надявам да пренесе тази форма в Ливърпул. Говорим за играч, който се справя отлично и с топката, и без нея. Радваме се, че е при нас", завърши Гакпо.