Хакими не включи Мбапе в единайсеторката си за всички времена: „Ако спечели Златната топка, ще бъде в стартовия състав“

Боян Денчев
снимка: АР, Darco Bandic
Париж,  
26.09.2025 15:10
Защитникът на ПСЖ Ашраф Хакими състави своя състав от играчи, които смята за най-добрите в историята. Играчът беше помолен да направи това в предаването на Canal+ „Clique“. 26-годишният защитник включи себе си, Зинедин Зидан, Роналдиньо, Лука Модрич, Андрес Иниеста, Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Роналдо.

На въпроса защо Килиан Мбапе не е включен в стартовия състав, Хакими се пошегува: „Той е на пейката. Килиан е страхотен играч. Когато спечели Златната топка, ще бъде в стартовия състав“.

Мбапе е бивш съотборник на Хакими в ПСЖ. Французинът премина в Реал Мадрид през лятото на 2024 г. Футболистите са и добри приятели.

