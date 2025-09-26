Хакими не включи Мбапе в единайсеторката си за всички времена: „Ако спечели Златната топка, ще бъде в стартовия състав“

Защитникът на ПСЖ Ашраф Хакими състави своя състав от играчи, които смята за най-добрите в историята. Играчът беше помолен да направи това в предаването на Canal+ „Clique“. 26-годишният защитник включи себе си, Зинедин Зидан, Роналдиньо, Лука Модрич, Андрес Иниеста, Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Роналдо.

На въпроса защо Килиан Мбапе не е включен в стартовия състав, Хакими се пошегува: „Той е на пейката. Килиан е страхотен играч. Когато спечели Златната топка, ще бъде в стартовия състав“.

Мбапе е бивш съотборник на Хакими в ПСЖ. Французинът премина в Реал Мадрид през лятото на 2024 г. Футболистите са и добри приятели.