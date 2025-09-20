Подробно търсене

Трикратната олимпийска шампионка в седмобоя Нафисату Тиам прекрати участието си на Световното първенство по лека атлетика в Токио

Ива Кръстева
Трикратната олимпийска шампионка в седмобоя Нафисату Тиам прекрати участието си на Световното първенство по лека атлетика в Токио
Трикратната олимпийска шампионка в седмобоя Нафисату Тиам прекрати участието си на Световното първенство по лека атлетика в Токио
Нафисату Тиам, снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Токио,  
20.09.2025 14:29
 (БТА)

Трикратна олимпийска шампионка Нафисату Тиам (Белгия) се оттегли от седмобоя на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като неуспешно представяне в дисциплината дълъг скок й остави малък шанс за медал, съобщиха белгийските медии.

31-годишната състезателка, която спечели световни титли през 2017 и 2022 година, не успя да премине шестметровата граница с двата си разрешени скока, за да се класира на осмо място в общото подреждане, на 377 точки зад лидерката в състезанието Анна Хол.

Белгийските медии съобщиха, че Тиам, която за последно е загубила в състезание на Световното първенство през 2019-а, се е отказала да продължи преди хвърлянето на копие и 800 метра във вечерната сесия.

"Мъчих се на това състезание от самото начало. Опитах се да се боря, но очевидно не се получи", каза разплакана Тиам пред "Het Nieuwsblad" след тренировката.

"Тази сутрин започнах с мисълта, че ще се боря до край и няма да си тръгна с празни ръце, защото работих усилено тази година. Знаех, че мога да направя нещо добро тук и да се боря за място в класирането, но това не се случи. Така че съм разочарована, да. Това първенство е истински провал", добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Германският състезател по десетобой Тил Щайнфорт също се оттегли от Световното първенство в Токио, след като завърши само три дисциплини.

"След консултация с треньорския екип, с медицинския персонал и със семейството си взех трудното решение да се оттегля от Световното първенство“, обясни Щайнфорт, който страда от болки в слабините.

23-годишният състезател трябваше да се подложи на операция това лято. В резултат на това той не успя да се подготви оптимално за състезанието.

/ИК/

Свързани новини

20.09.2025 09:53

Бразилецът Бонфим спечели първата си световна титла на 20-километровото ходене в Токио, испанката Перес направи дубъл при жените

Бразилецът Кайо Бонфим спечели първата си световна титла в 20-километровото спортно ходене, след като световният рекордьор и фаворит на местната публика Тошиказу Яманиши бе наказан в последните етапи. 34-годишният Бонфим пресече първи финалната
19.09.2025 23:49

Световният вицешампион по лека атлетика на 5000 метра Мохамед Катир загуби обжалването на наказанието си, което ще изтече преди Олимпийските игри в Лос Анджелис

Първоначалната му двугодишна санкция го извади от Олимпийските игри в Париж миналата година. Той се класира осми на 5000 метра на Игрите в Токио през 2021-а.
19.09.2025 23:40

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън се оплака от условията за загряване на Световното първенство по лека атлетика в Токио

"Не се чувствам добре там", каза двукратната световна вицешампионка Ходжкинсън, след като даде четвърто време на полуфиналите.
19.09.2025 17:24

Ноа Лайлс изравни Юсейн Болт с четвърта поредна световна титла в спринта на 200 метра, Мелиса Джеферсън-Уудън спечели при дамите

Американецът Ноа Лайлс спечели четвърта поредна титла в спринта на 200 метра от световни първенства по лека атлетика, след като записа 19.52 секунди за първото място на шампионата на планетата в Япония. Той победи сънародника си Кени Беднарек с шест
19.09.2025 17:03

Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие, след като отпадна в квалификациите на шампионата в Токио

Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие, след като отпадна в квалификациите на шампионата на родна земя в Токио. 27-годишната Китагучи стана първата японка със злато в секторните дисциплини на Световно
18.09.2025 18:10

Сидни Маклафлин-Леврон спечели световната титла в бягането на 400 метра за жени с второто най-добро време в историята

Сидни Маклафлин-Леврон записа най-доброто време в бягането на 400 метра за жени от 40 години, спечелвайки титлата на световното първенство по лека атлетика в Токио с 47.78 секунди. Американката е шампионка на гладко бягане за първи път в кариерата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:35 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация