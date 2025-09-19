Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън се оплака от условията за загряване на Световното първенство по лека атлетика в Токио

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън призна, че необичайните условия за загряване на Световното първенство по лека атлетика са направили допълнително предизвикателството за нея в Токио.

Златната медалистка в бягането на 800 метра направи още една стъпка в преследване на първа световна титла, като спечели полуфинала си с 1:57.53 минута, за да си осигури място сред претендентките за отличията.

Паркът Йойоги, където се намира пистата за загрявка, не е както е обичайно до стадиона, а е на разстояние с кола. Google Maps изчислява, че то отнема шест минути, но информационната агенция PA разбира, че пътуването всъщност е около 15 минути.

"Не се чувствам добре там", каза двукратната световна вицешампионка Ходжкинсън, след като даде четвърто време на полуфиналите.

"Мисля, че цялата ситуация със загрявката е почти два часа. Може да бъде доста изтощително, така че ще трябва да помислим за нещо по-добро в неделя. Но съм щастлива, че съм на петия си пореден финална световното първенство. Само по себе си това е постижение. Наистина съм щастлива и се надявам да бъда в борбата за още един медал", добави тя.

Ходжкинсън се възстанови от серия от контузии, неуспехи и отсъствие от повече от година, за да се появи на това първенство, където полуфиналът беше едва четвъртото й състезание на открито през целия сезон. Тя записа водещо първо време в света за годината от 1:54.74 минута на Диамантената лига в Силезия на 16 август.

Атлетката от Атъртън стана едва третата британка, спечелила олимпийско злато на 800 метра в Париж миналото лято, но е сигурна, че златото на този шампионат би имало по-голяма тежест.

"Това би означавало повече за мен самата, отколкото миналата година, на 100%", добави Ходжкинсън.

"Мисля, че всичко, през което преминах го прави още по-сладко. Толкова е трудно да стигнеш дотук, а после да дойдеш и да се представиш добре, особено след годината, която имах. Благодарна съм, че бягам и просто искам да постигна резултат, с който да се гордея. Искам да мога да кажа, че съм преодоляла всичко. Ако това е достатъчно, за да спечеля, страхотно. Ако не, стига да мога да си тръгна, знаейки, че съм направила всичко, което мога", завърши тя.