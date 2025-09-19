Световният вицешампион по лека атлетика на 5000 метра Мохамед Катир загуби обжалването на наказанието си, което ще изтече преди Олимпийските игри в Лос Анджелис

Двукратният медалист от Световни първенства по лека атлетика в бягането на 1500 и на 5000 метра Мохамед Катир (Испания) не успя да обжалва успешно четиригодишното си наказание за нарушаване на антидопинговите правила, но ще може да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 години, съобщава АП.

Спортният арбитражен съд заяви, че отхвърля жалбата на Катир срещу санкцията, наложена за пропуснати допинг тестове и последващо манипулиране чрез фалшифициране на документи за пътуване в опит да се прикрие нарушението на правилата.

Комисията за интегритет в леката атлетика (AIU) подаде контражалба за удължаване на забраната с пета година до февруари 2029 година. Това също беше отхвърлено от съдиите в КАС, а от съда обясниха, че "няма утежняващи обстоятелства, които да оправдаят увеличението на наказанието".

AIU също поиска анулиране със задна дата на резултатите на Катир от 2023 година, но това също не беше прието от КАС.

Роденият в Мароко Катир запазва сребърния медал, който спечели, състезавайки се за Испания на 5000 метра за мъже на Световното първенство през 2023 година в Будапеща. Той има и бронз на 1500 метра на шампионата на планетата през 2022-а в Юджийн (САЩ).

Първоначалната му двугодишна санкция го извади от Олимпийските игри в Париж миналата година. Той се класира осми на 5000 метра на Игрите в Токио през 2021-а.

Катир ще бъде на 29 години, когато наказанието му изтече в началото на олимпийския сезон за Лос Анджелис 2028.