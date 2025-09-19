Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че не иска да мисли за класирането в началото на сезона във Висшата лига, но добави, че феновете трябва да "мечтаят и да се надяват" след блестящия старт на кампанията с три победи в четири мача.

"Шпорите", които завършиха на 17-о място миналия сезон, са с равен брой точки с втория Арсенал в таблицата. Футболистите на Франк се надяват да постигнат още една победа, когато гостуват на Брайтън в събота.

На въпрос кога ще погледне класирането, Франк шеговито отговори април на пресконференцията преди мача в петък.

"Опитваме се да се съсредоточим върху себе си, върху представянето си и какво можем да направим. Толкова е лесно да бъдеш въвлечен в нещо, което не можеш да контролираш. Феновете трябва да мечтаят и да се надяват, това е смисълът на футбола", каза мениджърът, цитиран от Ройтерс.

"Аз също мечтая, но съм малко по-близо до тима, така че трябва да остана хладнокръвен и фокусиран върху следващата тренировка . . . и след това да направя каквото мога, за да се опитаме да спечелим утре", добави той.

Франк каза, че нападателят Доминик Соланке, който е извън игра поради контузия на глезена, е подновил тренировки, но няма да е на разположение в събота.

"Положителното е, че той се завърна на терена от три или четири дни. Напредва бавно, но напредва", каза Франк за Соланке, вторият най-резултатен голмайстор на клуба през миналия сезон.

"Очаква се защитникът Кота Такаи, който отсъства от юли поради контузия на крака, да започне тренировки с отбора до понеделник", добави наставникът.

"Отборът е на добра позиция, но не искам да гледам твърде напред или назад. Трябва да се концентрираме върху настоящия момент и да направим всичко възможно, за да спечелим утре", завърши той.