Тунис на Камило Плачи започна с победа над домакините от Филипините при откриваването на Световното първенство по волейбол за мъже

Националният тим на Тунис, воден от бившия български селекционер Камило Плачи, се наложи над домакините от Филипините с 3:0 (25:13, 25:17, 25&23) в първия мач от Група "А" на Световното първенство по волейбол за мъже в Манила.
Превъзходството на африканците бе чувствително, особено в първия гейм. Това е първо участие на тима на Филипините на Световно първенство, като отборът е на 89-а позиция в ранглистата.
Тимът на Плачи имаше превъзходство в почти всички елементи в мача, като домакините бяха по-ефективни само при сервисите - пет аса срещу два за отбора на Тунис.
Усама Бен Ромдан бе лидер на Тунис със 17 точки - 15 от атака и две блокади. Капитанът на Филипините Бриан Багунас бе най-резултатен в мача с 23 точки - 20 от атака, една блокада и два аса.
В група "А" са още отборите на Иран и Египет.
Утре Световното първенство ще продължи с още осем мача, след които е и България - Германия, който ще започне в 12:30 часа българско време.
