Подробно търсене

Продажбата на билетите за мача между Арда и Левски започва в четвъртък

Георги Крумов
Продажбата на билетите за мача между Арда и Левски започва в четвъртък
Продажбата на билетите за мача между Арда и Левски започва в четвъртък
снимка: Боян Ботев/БТА (ВЯ)
Кърджали,  
29.10.2025 19:23
 (БТА)

Билетите за мача от 14-ия кръг на Първа лига между Арда и Левски ще бъдат пуснати в продажба в четвъртък, 30 октомври, съобщиха от клуба от Кърджали.

Мачът е на 2 ноември, неделя, от 15:15 часа на "Арена Арда".

Пропуските за секторите "А", "Б", "В" и "Г" са с цена от 20 лева, а за ложата в сектор "А" - 30 лева.

Касите на стадион "Арена Арда" ще работят със следното работно време - четвъртък (30 октомври) от 12:00 до 18:00 часа; петък (31 октомври) от 13:00 до 18:00 часа; събота (1 ноември) от 10:00 до 17:00 часа; неделя (2 ноември) от 10:00 часа до края на първото полувреме.

Специално за феновете на Левски два часа преди началото на двубоя ще бъде отворена каса, която е точно до самия вход за Сектор "Г".

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:53 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация