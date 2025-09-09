"Не успяхме да реализираме всички положения", съжалява Никола Илиев след равенството на младежкия национален отбор с Азербайджан

Плеймейкърът на Ботев (Пловдив) Никола Илиев вкара гол за младежкия национален отбор на България по футбол до 21 години във втори пореден мач. Днес той осигури равенството 1:1 при визитата на Азербайджан, а на 5-и септември се разписа за успеха с 3:0 над Гибралтар в Пазарджик. След първите си два мача в група "В" на Европейските квалификации за първенството след две години в Сърбия и Албания "лъвчетата" имат 4 точки.

"Мачът беше много труден. Те се раздадоха, както и ние дадохме 100 процента от нашите възможности. Мисля, че срещата премина на приливи и отливи – 20 минути за нас, после 20 минути надмощие за тях. И така двата отбора дадоха максимума", започна роденият в Русе футболист.

"Да, Азербайджан са добър отбор, но ние не успяхме да реализираме всичките положения, които имахме. И греда уцелихме, два пъти се намеси вратарят им, един път изпуснахме и от малкото поле. И аз изпуснах едно положение, като така се натрупаха доста пропуски. И в последните 20-30 минути те ни потаниснаха повече".

Попитан как отборът е трябвало да се справи със сгъстения защитен блок, който азерите изграждаха в големи периоди от мача, Илиев отговори: "Ами както вкарахме и гола – с комбинации, с едно-две докосвания, бърза и красива игра с топката. Така изпуснахме още 1-2 възможности. Ако бяхме ги вкарали, щяхме да се поздравим с трите точки, но това е футболът".

"Наслаждавам се на футбола в младежкия отбор, но това всичко идва от треньорския щаб. Те така тук предразполагат футболистите всеки да си показва качествата и потенциала. Правят го с приказки, с вкарване на настроение. То това е и най-важното – да има настроение в отбора и тогава всичко се получава".

През октомври българските младежи ще срещнат Португалия (на 10-и октомври) като гост и Чехия (на 14-и октомври) у дома и как би повлиял днешният резултат на срещите с двата най-добри отбора в групата. "Мисля, че няма да повлияе, защото ние сме добър колектив и всеки в отбора знае каква ни е целта. И всеки ще даде максимума от възможностите си и ще отидем с настройката да вземем нещо от следващия мач. Ще се борим за пълни три точки, но ако не спечелим, поне да не губим мачове", завърши Илиев.