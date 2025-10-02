Оборудване и легла получи като дарение болницата в Добрич

Дарение от електрически легла, шкафове, миещи се матраци, нощни шкафчета, контейнери, ролатори, дефибрилатор и ултразвуков апарат получи „Многопрофилната болница за активно лечение – Добрич“ АД от евангелска протестантска църква от Германия. То бе представено на пресконференция в евангелската църква „Отворено небе“ в Добрич, в която участваха пастор Николай Марков, Юрген Пиелес, представител на германската църква, от където идва дарението, директорът на болницата в Добрич д-р Георги Желязков и главната медицинска сестра Румяна Куманова.

Дарението включва един дефибрилатор и един ултразвуков апарат, 39 електрически легла, 31 миещи се матраци, 39 нощни шкафчета, един троен метален шкаф, десет дървени шкафове, пет контейнери за отпадъци и пет ролатора. То е пристигнало в лечебното заведение преди няколко дни, като днес бе подписан договорът за дарението.

Николай Марков каза, че се радва, че могат да участват активно в обществото. Той благодари на лекарите и медицинските сестри за тяхната всеотдайност.

"Това е ценно оборудване, което вече не е нужно в Германия, и тук намира своето приложение. До днес успяхме да направим пет дарения, като едното беше в болницата в Балчик през 2022 г., след това в Провадия, а сега за втори път даряваме на Добрич“, каза Юрген Пиелес. Дарението за болницата в Добрич пристига от клиника в Ращат в Германия. Пиелес посочи също, че това дарение няма да е последното.

Директорът на болницата в Добрич д-р Георги Желязков благодари на дарителите, като каза, че изключително се радва, когато има поводи да се събират за добро. „Получихме огромното дарение преди няколко дни, с него ще можем да оборудваме цяло отделение, след като то бъде реновирано“, посочи д-р Желязков.

„Всеки човек рано или късно стига до болница и тогава, когато болничната среда е адекватна и приближава максимално до семейната, оздравителният процес протича много по-бързо“, посочи и главната медицинска сестра Румяна Куманова. Те връчиха на дарителите благодарствен адрес.