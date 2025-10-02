С културна презентация в Държавна психиатрична болница – Севлиево започна месец на отворените врати.

„Държавна психиатрична болница – Севлиево е единственото лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ в област Габрово. Имам прекрасен и много сърцат екип, за нашите пациенти се грижат 115 души. Горда съм, че от година и половина болницата е акредитирана за специализация на лекари и медицински сестри. Вече една година един млад лекар специализира при нас и шест сестри са при нас. Тук текат големи строителни дейности, чакаме оборудване за нашата кухня. Всички държавни психиатрични болници доказваме, че можем да успяваме заедно, заедно да се грижим за психичното здраве на нацията“, каза при откриването на Месеца на отворените врати директорът на лечебното заведение д-р Донка Господинова.

Според нея специалистите по психична грижа не са някаква категория трудещи се, а най-добрите, защото лекуват най-тежката патология.

Първият ден от Месеца на отворените врати бе организиран като празник, посветен на таланта, човечността и сърцатостта на пациентите в болницата.

Поздравителен адрес от името на Министерството на здравеопазването прочете д-р Младен Пенчев, който посочи, че преди да стане служител в министерството е работил 12 години като психиатър.

„Всичко, което се случва тук е много близко до това, което съм правил дълго време. Продължавайте да правите всичко както досега със сърце и душа за нашите пациенти“, каза д-р Младен Пенчев от Министерството на здравеопазването.

По време на събитието на посетителите бе представена арт-изложба с рисунки, керамика, произведения, създадени с пирограф и ръчни изделия. Бе представен куклен театър, бяха изпълнени музикални произведения, ще бъдат представени кулинарни вдъхновения и дегустации. На събитието бе показана и реколтата от градината на Държавна психиатрична болница – Севлиево.