Девет сръбски граждани, заподозрени в извършване на расистки престъпления във Франция и Германия, бяха задържани за 30 дни

Девет сръбски граждани, заподозрени в извършване на престъпления на расова и друга дискриминационна основа и шпионаж във Франция и Германия, бяха задържани за срок до 30 дни, съобщиха от Висшия съд в Смедерево пред Радио Свободна Европа.

На други двама от заподозрените е забранено да напускат домовете си, се казва още в изявление на съда.

На 29 септември полицията в Сърбия арестува 11 души, обвинени в престъпленията расова и друга дискриминация и шпионаж, припомня РСЕ. Те бяха заподозрени в хвърляне на зелена боя по Музея на Холокоста, няколко синагоги и еврейски ресторант в центъра на Париж, както и в поставяне на свински глави близо до мюсюлмански религиозни сгради във френската столица. Заподозрените са писали също така дискриминационни послания пред Бранденбургската врата в Берлин. Деянията са извършени между април и септември т.г.

Федералното министерство на вътрешните работи на Германия заяви пред РСЕ вчера, че в страната е наблюдаван повишен риск от „саботажни дейности“ и че службите за сигурност разследват случаи, при които има съмнение, че определени лица са били вербувани от чужди държави.

Френски власти разследват евентуална роля на Русия в инцидентите, описвайки ги като дестабилизиращи операции, които подбуждат социално напрежение и по-широки разделения във Франция. За един от заподозрените, който все още се издирва, властите смятат, че е действал „по указания на чуждестранна разузнавателна служба“ и е организирал и обучил 14-членна група от сръбски граждани на територията на Сърбия.

Русия обаче не се споменава в изявления на сръбската полиция и прокуратура, а властите не са отговорили на въпросите на РСЕ коя чуждестранна разузнавателна служба е инициирала подготовката на сръбски граждани да извършат престъпленията.