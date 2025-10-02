Засилен е интересът към обявената безплатна кастрационна кампания в Кърджали

Засилен е интересът към обявената за предстоящите почивни дни (4 и 5 октомври) безплатна кастрационна кампания в Кърджали, като графикът ни е почти запълнен, каза пред БТА Жанета Богданова от фондация „Спасение", организатор на кампанията.

Тя уточни, че това е втората за годината такава акция на фондацията, като този път се случва с подкрепата на Общината и е в партньорство с немската организация Pfotenliebe e.V. Манипулациите ще се извършват от двама ветеринарни лекари. По думите й, интересът от хора, грижещи се за котки е сравнително по-голям от този на обгрижващите кучета.

„Ние от вчера сме спрели записването за котки, защото целта е да спрем притока на кучетата по улиците. Лошото е, че хората се обаждат в последния момент, че не осъзнават, че сами също могат да кастрират животното си и чакат да го направят безплатно. Взимайки едно животно в двора си или в дома си, трябва да си достатъчно отговорен да можеш да си позволиш да дадеш 100 лв. еднократно“, каза още Жанета Богданова.

Тя подчерта, че целта на кампанията е да обясни на жителите на общината, че кастрацията е изключително хуманно решение за справяне с популацията, а освен това и чрез нея се намаляват рисковете от злокачествени заболявания при четириногите.

Усилията на фондацията са насочени и към малките населени места, от където по думите й идва основният проблем с бездомните кучета в Кърджали.

„Хората по селата трябва да разберат, че това е единствената формула – да преброим дворните животни, като по закон трябва да има регистър, за да е ясно колко броя животни има, които се стопанисват и колко са безстопанствени в конкретното населено място, за да се направи и план за действие за овладяване на популацията“, каза още тя. И допълни, че усилията явно започват да дават резултат, защото за предстоящата след дни безплатна кампания има заявени животни за кастриране от две села – Седловина и Мост, като изрази надежда те да бъдат пример и за останалите села в общината.

„Ние като организация за защита на животните, заедно с нашите партньори от Германия, няма да спрем да кастрираме. И извън кампания не отказваме кастрация. Хората, които обичат животните и ги е грижа за тях знаят, търсят ни за съдействие“, каза още Жанета Богданова.