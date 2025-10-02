Подробно търсене

Никола Йович подписа нов договор с Маями Хийт

Никола Йович / снимка: AP Photo/Nate Billings, File
Маями,  
02.10.2025 17:16
Тежкото крило на Маями Хийт Никола Йович подписа нов четиригодишен договор, обявиха от клуба.

Контрактът е на обща стойност 62,4 милиона долара.

През миналия сезон сърбинът записа рекордните в кариерата си 10,7 точки средно на мач. Той добави по 3,9 борби и 2,8 асистенции, като взе участие в 46 срещи.

Йович е част от тима на Маями Хийт от 2022 година, когато бе избран под номер 27 в първия кръг на драфта.

