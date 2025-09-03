Подробно търсене

Димитър Петков
Ботев (Пловдив) привлече петнадесети нов футболист през това лято
Снимка: Официален сайт на ПФК Ботев (Пловдив)
Пловдив,  
03.09.2025 16:31
 (БТА)

Ботев (Пловдив) привлече петнадесети нов футболист през летния трансферен прозорец, съобщиха от футболния клуб.

"Канарчетата" се подсилиха с бразилския нападател Франклин Джоване де Сантана Чагас – Маскоте, който подписа дългосрочен контракт с "жълто-черните".

За последно 29-годишният голаджия бе част от бразилския Ретро, а в кариерата си е играл още за множество тимове от родината си, Република Корея, Боливия и Португалия.

Маскоте ще играе с №30 в състава на Ботев през настоящия сезон. 

