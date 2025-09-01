Полузащитникът на испанския национален отбор по футбол Фабиан Руис пропуска гостуванията на България и Турция

Испанският полузащитник Фабиан Руис ще пропусне първите два мача на тима си от Световните квалификации срещу България и Турция заради мускулна контузия, обяви Футболната федерация (РФЕФ) на страницата си.

29-годишният футболист е пристигнал в лагера на националния отбор, оплакващ се от мускулна болка в левия крак“ и е обяснил на лекарите, че се е контузил по време на съботната победа на Пари Сен Жермен с 6:3 над Тулуза от френската Лига 1 в събота.

От федерацията обясниха също така, че той е напуснал тренировъчния лагер на Испания след задължителни и потвърждаващи медицински прегледи.

Европейските шампиони започват квалификационната си кампания за Световното първенство догодина в САЩ, Мексико и Канада в София в четвъртък, преди да се изправят срещу Турция в Коня на 7 септември.

"Това е чувствителна загуба за Испания, тъй като Фабиан се беше превърнал в ключов играч в халфовата линия на националния отбор", пише в анализа си вестник "Марка".

Към момента планът на испанския национален селекционер Луис де ла Фуенте е да не вика нови футболисти за мястото на Руис и да се придържа към групата от 25 човека, с която работи от началото на лагера. Но още една травма, без значение в коя от линиите, ще го накарат да преосмисли тази си позиция. Фабиан Руис пък е основна фигура и в Пари Сен Жермен, като там е бил титуляр във всеки един от официалните мачове е започвал като титуляр.