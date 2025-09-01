Подробно търсене

Нидерландия ще бъде с най-добрите си футболисти срещу Полша и ще експериментира срещу Литва, заяви селекционерът Роналд Куман

Ивайло Георгиев
Роналд Куман / Снимка: Til Buergy/Keystone via AP
Амстердам,  
01.09.2025 22:27
 (БТА)

Нидерландия ще бъде с най-добрите си футболисти за мача от световните квалификации по футбол срещу Полша и ще заложи на по-експериментален състав в срещата от Група С срещу Литва три дни по-късно. Това заяви националният селекционер на "лалетата" Роналд Куман, цитиран от агенция Ройтерс. 

Полша е считана за най-големия съперник на Нидерландия за първото място в групата преди срещата в Ротердам.  

"Първият мач е по-важен от двата. Полша е наш пряк съперник за класиране на Световното първенство, а ние искаме визи по възможно най-бързия начин. Знаем, че победа срещу Полша тази седмица ще ускори този процес. Анализирали сме ги, въпреки че сега са с нов треньор - Ян Урбан. Той използва най-вече 4-4-2, а освен това върна и Роберт Левандовски в отбора", заяви Куман. 

Левандовски отказваше да играе за бившия селекционер Михал Пробиеж, който му отне капитанската лента. Последният обаче се оттегли през юни и нападателят се завърна за срещите с Нидерландия и Литва. 

"Имаме голяма конкуренция най-вече в халфовата линия, но вече имам ясна идея кои играчи искам да видя в двата мача. Квалификациите са доста кратки, но работата на селекционера е да гледа и в бъдещето. Има някои момчета, които искам да тествам преди Световното първенство", добави той. 

/АВ/

Към 23:14 на 01.09.2025 Новините от днес

