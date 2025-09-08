Националният селекцонер на Нидерландия Роналд Куман: "Не би трябвало да имаме такива проблеми в Литва"

Отборът на Нидерландия е начело в група G след последните си мачове от квалификациите за Световното първенство през 2026 година, но двете срещи с Полша и Литва оставиха старши треньора Роналд Куман с повече въпроси, отколкото отговори.

Нидерландците имат 10 точки от четири мача и водят по голова разлика пред Полша, чийто тим е изиграл един двубой повече. Представянето на състава при равенство 1:1 с поляците в четвъртък и победата с 3:2 над Литва в неделя обаче предизвикаха остри критики, пише агенция "Ройтерс".

"Бяхме небрежни при владението на топката и не успявахме да печелим единоборствата", заяви капитанът на нидерланския тим Върджил ван Дайк след победата в Каунас.

"Трите точки са най-важни, но ако искаш да продължиш напред, подобно нещо не може да се случва", продължи защитникът.

"Вечерта беше добра за Мемфис", добави Ван Дайк за нападателя Мемфис Депай, който натрупа рекордните 52 гола за националния отбор.

"Но, ако водиш с 2:0 и след това допуснеш два лесни гола, тогава правиш нещата невероятно трудни за себе си", подчерта футболистът на Ливърпул.

Селекционерът Роналд Куман коментира: "Поиграхме си с огъня. За щастие, това не ни костваше точки, но можеше да бъде катастрофално."

"Не би трябвало да имаме такива проблеми тук, дори в края на мача. Нямам истинско обяснение защо показахме такова представяне тук, в Литва", добави Куман.

Нидерланците ще пътуват до Малта и ще бъдат домакини на Финландия в следващите си два квалификационни мача през октомври.