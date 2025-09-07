Нидерландия записа труден успех в гостуването си на Литва от световните квалификации

Нидерландия победи трудно с 3:2 като гост Литва в мач от световните квалификации, а нападателят на "оранжевите" Мемфис Депай излезе начело в класацията за най-резултатен голмайстор в историята на родината си.

31-годишният Депай се разписа на два пъти във вратата на домакините и вече има 52 попадения, изпреварвайки с две Робин ван Перси. Нидерландският отбор има 10 точки от 4 мача и е начело в квалификационна група "G". По-късно тази вечер Полша е домакин на Финландия в друг двубой от същата група.

Нападателят на Коринтианс откри резултата в 11-ата минута с удар отблизо. Малко след изтичане на половин час игра халфът Куентин Тимбер се разписа за първи път с националната фланелка, покачвайки резултата на 2:0.

В 36-ата минута Гвидас Гинеитис върна един гол за литовците, а Едвинас Гирдваинис с глава изравни изненадващо две минути преди края на първото полувреме.

Развръзката в срещата дойде в 63-ата минута, когато отново отблизо беше точен Депай за крайното 3:2. Осем минути след това удар на Коуди Гакпо срещна гредата.

В друга среща от квалификациите за Мондиал 2026 Република Северна Македония разгроми с 5:0 у дома Лихтенщайн и е начело в група "J" с актив от 11 точки.