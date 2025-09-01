Леверкузен привлече крилото Бен Сегир от Монако

Германският Байер Леверкузен привлече крилото Елиес Бен Сегир от елитния френски отбор Монако.

20-годишният футболист е подписал договор с "аспирините" до 2030 г., обяви клубът от Бундеслигата.

Според съобщения в медиите, Леверкузен ще плати трансферна сума от над 30 милиона евро.

Лявото крило представяше Франция на нива U17, U18 и U19, преди да реши през 2024 г. да играе за националния отбор на Мароко.

Леверкузен, шампион на Германия през 2024 година, спечели само една точка от първите си два мача в Бундеслигата под ръководството на новия треньор Ерик тен Хаг.