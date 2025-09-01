Подробно търсене

Над 800 са вече загиналите при земетресението в Афганистан; Иран предложи помощ

Алексей Маргоевски
Над 800 са вече загиналите при земетресението в Афганистан; Иран предложи помощ
Над 800 са вече загиналите при земетресението в Афганистан; Иран предложи помощ
Афганистанци се събраха в местни болници, за да дарят кръв за пострадалите при земетресението в североизтоичната част на страната, 1 септември 2025 г. Снимка: Министерството на здравеопазването на Афганистан чрез АП
Кабул,  
01.09.2025 12:10
 (БТА)

Над 800 души са загинали и над 2700 са ранени в източната част на Афганистан, която през нощта беше разтърсена от земетресение с магнитуд 6, последвано от поне пет вторични труса, усетени на стотици километри, сочат последни данни, обявени днес от афганистанските власти, цитирани от Франс прес.

При обявяването на новата информация на пресконференция в Кабул правителственият говорител Забиула Муджахид уточни, че 800 загинали и 2500 ранени са регистрирани само в провинция Кунар, а 12 загинали и 255 ранени – в съседната провинция Нангахар, където е бил епицентърът на земетресението, чието огнище е било на дълбочина само осем километра.

Иранското правителство междувременно обеща помощ на съседен Афганистан за справяне с последиците от катастрофалното земетресение, предаде ДПА.

Техеран е готов веднага да окаже помощ и да изпрати спасители в засегнатите райони, каза в изявление говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи.

 

/НС/

Свързани новини

01.09.2025 08:16

Стотици хора може да са загинали и ранени при мощното земетресение в Афганистан, обявиха местните власти

Стотици хора може да са загинали или ранени при мощното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер, което удари североизточната провинция в Афганистан – Кунар, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.
01.09.2025 02:47

Девет загинали при земетресение в Афганистан

Земетресение с магнитуд 6,0 разтърси югоизточната част на Афганистан, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс. Девет души загинаха и 25 бяха ранени в източната провинция Нангахар, каза говорител на здравното

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:30 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация