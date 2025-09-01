Подробно търсене
Валерия Динкова
Над 630 са вече загиналите при при земетресението в Афганистан
Афганистанци се събраха в местни болници, за да дарят кръв за пострадалите при земетресението в североизтоичната част на страната, 1 септември 2025 г. Снимка: Министерството на здравеопазването на Афганистан чрез АП
Кабул,  
01.09.2025 10:49
Загиналите при земетресението в североизточната афганистанска провинция Кунар вече са 622, а над души 1500 са ранени, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Търсенето на оцелели под рухналите сгради продължава, а ранените са превозвани с хеликоптери до по-безопасни места.

Бедствието ще постави допълнително на изпитание ресурсите на южноазиатската страна, която вече е обхваната от хуманитарна криза заради рязък спад на хуманитарната помощ и мащабно отблъскване на нейните граждани от съседните държави, отбелязва Ройтерс.

Здравните власти в столицата Кабул заявиха, че спасителите се надпреварват с времето, за да достигнат най-отдалечените села в района, белязан от дълга история на земетресения и наводнения.

"Данните само от няколко клиники показват над 400 ранени и десетки загинали", заяви говорителят на Министерството на здравеопазването Шараф Заман и предупреди, че броят на загиналите и пострадалите може да продължи да расте.

Кадри на телевизионните екипи на Ройтерс показват хеликоптери да транспортират ранените, докато жителите помагат на войниците и на медицинските екипи да пренасят пострадалите до линейки.

Три села са разрушени в провинция Кунар, а в много други има значителни щети, съобщи Здравното министерство.

В докладите се съобщава за 250 загинали и 500 ранени, съобщи по-рано тази сутрин ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и добави, че броят им може да се промени.

В друга информация бе съобщено за 30 жертви и стотици ранени, транспортирани в болници, само от едно село.

Спасителите се опитват да открият още оцелели в района на границата с пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва. При земетресението, което беше регистрирано около полунощ местно време на 10 км дълбочина, бяха разрушени множество къщи, изградени от кал и камък.

"Досега нито едно чуждестранно правителство не се е свързало с нас, за да осигури подкрепа в спасителните или хуманитарните дейности", заяви говорител на афганистанското Министерство на външните работи.

