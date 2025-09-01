Опенда от РБ Лайпциг е близо до трансфер в Ювентус

Нападателят на РБ Лайпциг Лоис Опенда ще се присъедини към Ювентус под наем до края на сезона, съобщи Sky TV.

Опенда е на път за Торино, за да финализира сделката, която ще включва опция за покупка идното лято за над 40 милиона евро.

25-годишният Опенда дойде в Лайпциг през 2023 г. от френския Ланс и отбеляза 28 гола в дебютния си сезон. Но добави само 13 през миналия сезон. Опенда има договор до 2028 г. с клуба от Бундеслигата.

Освен Опенда, Елиф Елмас изглежда ще се завърне в Наполи, а нидерландският бек Лутшарел Гертруда се твърди, че е близо до споразумение със Съндърланд, след като не беше напълно убедителен в първия си сезон в Лайпциг.

Лайпциг продаде и Бенямин Шешко на Манчестър Юнайтед за 76,5 милиона евро и Шави Симонс на Тотнъм Хотспър за 60 милиона евро. Според съобщенията клубът е искал да генерира трансферни приходи от 100 милиона евро. Но Лайпциг също така търси нови играчи, като се съобщава, че датският нападател на Спортинг Лисабон Конрад Хардер ще бъде привлечен.