Форум за новото поколение проекти и иновации в градското развитие ще се състои в Интер експо център на 30 септември

Форум за новото поколение проекти и иновации в градското развитие - Construction of Tomorrow, ще се състои в Интер експо център от 14:00 ч. на 30 септември, съобщиха от Investor.bg, организатор на събитието.

На форума водещи експерти, предприемачи, архитекти и представители на институции ще дискутират ключови теми като инфраструктурно строителство, градоустройство и технологии за по-ефективно строителство. Ще научим повече за най-новите тенденции в енергийната ефективност, създаването на зелени и иновативни сгради, финансирането, както и за архитектурните решения за устойчиви градове.

Construction of Tomorrow събира архитекти и строителни предприемачи, които градят с идея, а не само с материали, изтъкват организаторите му.

Модератори на панелите са журналисти и експерти от Investor Media Group – Десислава Попова, главен редактор на Investor.bg, Елена Кирилова технологичен журналист в Investor.bg и Снежана Стойчева, управител на портала за недвижими имоти Imoti.net, който тази година празнува своя 25-годишен юбилей.