"Файненшъл таймс": Предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс".

Фон дер Лайен вчера бе на визита в България, като посети "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот заедно с българския премиер Росен Желяков. За днес е планирано тя да бъде в Румъния в рамките на обиколката ѝ в страни членки на ЕС на Източния фланг на НАТО.