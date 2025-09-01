Подробно търсене

"Файненшъл таймс": Предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера

Иво Тасев
"Файненшъл таймс": Предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера
"Файненшъл таймс": Предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера
Урсула фон дер Лайен в България, 31 август 2025 г. Снимка: Боян Ботев/БТА (ЛФ)
Лондон,  
01.09.2025 12:13
 (БТА)

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс".

Фон дер Лайен вчера бе на визита в България, като посети "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот заедно с българския премиер Росен Желяков. За днес е планирано тя да бъде в Румъния в рамките на обиколката ѝ в страни членки на ЕС на Източния фланг на НАТО.

 

 

/НС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:30 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация