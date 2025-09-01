Милена Тодорова спечели бронз в престижния "Сити биатлон Дрезден"

Милена Тодорова записа поредния си значим успех с медал от много силното състезание по летен биатлон в Германия. Българката бе сред малкото с лична покана като една от световните звезди в този спорт през последния сезон. Състезанията са част от нововъведенията в биатлона, след като Международният съюз (IBU) реши летните първенства вече да се провеждат през година.



Милена спечели бронз по импровизираното трасе из улиците на Дрезден в изключителната конкуренция на част от елитните състезателки на планетата. В масовия старт българката до последно бе лидер и едва в края бе изпреварена. В оспорвания финал фотофиниш с десети от секундата определи шампионката и нейните подгласнички. Титлата грабна белгийката Лоте Лие завършила с две грешки в стрелбата за 31:56,2 мин. Втора, с равно време и три пропуска остана Каролин Нотен от Норвегия, а Милена Тодорова финишира само на 1,1 секунда след тях, също с три наказателни обиколки. След българката се наредиха знаменитости като чехкинята Маркета Давидова (Чехия), германките Ванеса Фойгт и Юлия Танхаймер, французойките Океан Мишелон и Лу Жанмоно, украинката Юлия Джима, словенката Анамария Лампич.



През следващите дни Тодорова ще се присъедини към националите, които продължават подготовката си за олимпиадата с тренировъчен лагер през септември във Фонт Ромео, Франция.