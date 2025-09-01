Подробно търсене

Марин Маринов остава в Черно море Тича и през новия сезон на НБЛ

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
01.09.2025 12:20
Марин Маринов остава в отбора на Черно море Тича и през новия сезон на Националната баскетболна лига (НБЛ), съобщават от варненския клуб.

"Борбеният дух и желанието му за победа продължават да бъдат част от нашата философия. Марин е играч, който винаги дава 100%, независимо дали е на терена или извън него - човек, на когото съотборниците могат да разчитат", написаха от Черно море Тича.

“Целта е една - да растем заедно като отбор и да се борим за всяка победа!", споделя Марин Маринов преди старта на сезона.

"Нов сезон. Нови битки. Нови върхове! Да му пожелаем здраве, сила и много успехи!", написаха от Черно море Тича в официалната си Фейсбук страница.

Както БТА информира през новия сезон в НБЛ в Черно море Тича остават капитанът Николай Стоянов и Михаил Молдов.

С тима се разделя Иван Спиров.

