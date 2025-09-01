1 септември в Турция: стартира новият сезон на риболова и на турските сериали; Хиляди рибарски лодки тази сутрин се отправиха в открито море

Септември е месецът, който в Турция се очаква с нетърпение от работещите в сектора на риболова и на турските сериали. И при двата сектора новият сезон започва в началото на месец септември. И двата сектора дават значителен принос в икономиката на страната и са значително важни за износа.

Първият улов за сезона

Турция е обградена с четири морета. През 2004 година количеството уловена морска риба е било 290 068 тона, по данни на Турския статистически институт (TÜİK/ТЮРКСТАТ). Износът на морски дарове за същата година надхвърля 1,7 милиарда долара и е реализиран в около 100 страни, 40 от които са членки на ЕС.

Всяка година от 15 април до 1 септември се прилага периодична забрана за риболов. Според специалистите тя спомага за запазване на баланса на морските екосистеми. Целта е да се възобновят рибните запаси и да се осигури развъждането на рибните видове. Така че 1 септември бележи не само края на периодичната забрана за риболов, но и началото на новия риболовен сезон, който стимулира както потребителската активност, така и морската икономика.

Тази сутрин на разсъмване в четири часа хиляди рибарски съдове, украсени с националното знаме, и рибари се отправиха в открито море с традиционното пожелание “Вира бисмиллах”, което има смисъла на “вдигай котва, наслука” за първия улов през новия сезон.

Официално риболовният сезон бе открит тази сутрин в град Трабзон, столицата на Турското Черноморие, където се намира водещият кооператив за морски дарове.

Много хора се бяха събрали на пристанището, за да изпратят рибарите на първия за сезона улов.

В Синоп, друга точка на Турското Черноморие, сред изпращачите на рибарите бе лидерът на основната турска опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел и други представители.

В Истанбул и в другите морски градове и селища също се проведоха церемонии по изпращането на рибарите за първия улов през новия рибарски сезон.

"През миналата година бе регистриран най-големият улов на паламуд от 15 години насам. Но през този сезон се очаква спад в улова на паламуд. Очакваме изобилие от хамсия (дребна риба, подобна на цаца – бел. авт.) и сафрид, особено в района на Мраморно море", заяви генералният директор на дирекция „Рибарство и морски дарове“ в Министерството на земеделието и горите Тургай Тюркйълмаз пред журналисти. Той посочи, че измененията на климата са определящ фактор в морските екосистеми, както и че температурните разлики променят миграционните пътища на рибите.

Риболовният сектор в Турция осигурява доходи и прехрана за милиони семейства. Официално регистрираните професионални рибарски съдове са около 19 хиляди, но се предполага, че действителният им брой е по-голям.

Според статистиките средната месечна заплата на един професионален рибар е около 40 700 турски лири (846 евро).

През сезона прясната риба заема основно място на трапезата на турците. През миналия сезон различните видове риба се купуваха масово заради по-евтините цени в сравнение с другите хранителни продукти.

През този сезон се очаква поскъпване на пазара заради увеличените разходи (за горива и др.), казват от истанбулската рибна борса.

През септември стартира и новият сезон на турските телевизионни сериали след продължителната лятна ваканция, като телевизионните канали обещават наситен сезон.

Общо 20 премиери на телевизионните екрани

Предвижда се през новия сезон по телевизията да бъдат пуснати 20 нови продукции. Като се прибавят към тях и продължаващите от предишния сезон сериали, зрителите ще могат да гледат общо 34 сериала през този сезон, посочва сайтът Евренсел.

Професионалистите в сектора очакват, че сред фаворитите в новия сезон ще бъде "A.B.i" с един от най-популярните актьори Кенан Имирзалъоглу в ролята на хирург и Афра Сарачоглу в ролята на млада адвокатка.

Кенан Имирзалъоглу се посочва на първо място сред най-скъпо платените актьори. Твърди се, че за участието си в този сериал той ще получава по 4,5 млн. турски лири на епизод.

Сериалът "Olasılıksız" ("Невъзможно"), адаптация по едноименния роман на Адам Фауър с Къванч Татлътуг, който ще се излъчи по Star TV или Disney Plus, също се посочва като една от култовите продукции.

С интерес се очаква и новата лента "Güller ve Günahlar" ("Рози и грехове") с популярния актьор Мурат Йълдъръм в ролята на бизнесмен и Джемре Байсел в ролята на девойка от краен квартал на големия град. През изминалия сезон Джемре бе главната героиня в сериала "Лейла".

Сред фаворитите са още "Çarpıntı" ("Сърцебиене") с Керем Бюрсин, Дениз Чакър (която стана популярна с ролята на Ферхунде в "Листопад" – бел. авт.), "Sahtekarlar" ("Лъжци") с Хилал Алтънбилек (позната от сериала "Едно време в Чукурова" – бел. авт.) и по сценарий на Сема Ергенекон – авторката на сериала “Присъда”, “1001 нощ" с Джансу Дере и Ибрахим Демиркол и "Veliaht” ("Наследник") с Айбюке Пусат, която телевизия ТРТ отстрани от сериала "Теşkilat" ("Организация").

Последният се посочва сред култовите продукции на ТРТ и ще се излъчва пети пореден сезон. ТРТ продължава и серията от исторически филми за владетелите на Османската империя.

Родената в България Гюлсюм Али Илхан участва в сериала "Bereketli topraklar" ("Плодородни земи"), който също се посочва сред значимите продукции.

С нетърпение се очакват и култовите сериали от миналия сезон, които ще продължат през този сезон като "Kızılcık şerbeti" ("Сироп от дренки"), "Uzak şehir" ("Далечният град"), "Еşref Rüya" и др.

По данни на ТЮРКСТАТ през изминалата 2024 година приходите от износа на турските телевизионни сериали са надхвърлили 500 милиона долара. Броят на изнесените продукции надхвърля 300. Турските продукции, излъчвани по телевизията и дигиталните платформи, са били гледани от около един милиард зрители по целия свят.

Според данни, предоставени от Асоциацията на износителите на услуги, местните телевизионни сериали се изнасят в приблизително 170 държави всяка година. Средната цена на епизод е около 300 000 долара.