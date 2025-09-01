Центърът за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра" започват да измерват индекс на общественото напрежение

Центърът за анализ и кризисни комуникации (ЦАКК) и социологическа агенция „Мяра“ започват инициатива за измерване на индекс на общественото напрежение в партньорство с платформата „Сенсика“. Това обявиха днес съоснователят на ЦАКК Александър Христов и основателят на социологическа агенция „Мяра“ Първан Симеонов.

Това е един инструмент, който ще се стреми да измери степента, в която обществото е спокойно или тревожно, обясни Александър Христов. Такъв инструмент за периодично изследване се въвежда за първи път, посочи той.

Първият индекс ще бъде обявен в началото на октомври и първите стойности ще са валидни за третото тримесечие на 2025 г., съобщи Христов. Той посочи, че индексът ще се изчислява и обявява на всеки три месеца, като ще се формира на базата на 21 показателя с различна тежест. Христов обясни, че показателите са обединени в три групи - държавност и среда (икономическа и политическа среда, инфлация, природни катаклизми), благосъстояние (средствата, с които хората разполагат, очаквания за цените, доверие в институциите) и публичната част в медиите и социалните мрежи, в това число и броят на протестите за определен период от време.

Първан Симеонов посочи, че индексът е тестван няколко пъти, за да бъде максимално надежден, и внимателно се прецизират стойностите на отделните показатели. „Това е колкото инструмент за диагноза, толкова е и инструмент за прогноза“, отбеляза той. Този индекс е моментна снимка и дава възможност за съпоставка, добави Симеонов. По думите му индексът ще дава възможност да оценяват събития и ще бъде инструмент за ранно предупреждаване.

В обществото ни има напрежение по отделни казуси. Този индекс е направен така, че да отчита кога градусът на напрежение се е повишил до такава степен, че недоволството по отделни казуси се превръща в недоволство към модела, към държавата, към властта, коментира Първан Симеонов.

Пожари, катаклизми, инциденти - можем да предположим, че натрупаното напрежение около тези събития може да се прехвърли в недоволство от приемането на еврото, каза Александър Христов.