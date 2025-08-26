Подробно търсене

Треньорът на националния тим на Германия Алекс Мубру бе приет в болница, пропуска утрешния старт на Евробаскет 2025

Кремена Младенова
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Мюнхен,  
26.08.2025 13:30
 (БТА)

Селекционерът на националния отбор на Германия Алекс Мумбру е хоспитализиран с остра инфекция и ще пропусне първия мач на тима на Евробаскет 2025, потвърдиха от местната баскетболна федерация, цитирани от basketnews.com.

Германският национален отбор, който е настоящ световен шампион, вече пристигна в Тампере (Финландия) за участието си в груповата фаза на предстоящото Европейско първенство за мъже. Старши треньорът Алекс Мумбру обаче в момента е в болница поради здравословен проблем.

Испанският специалист е приет вчера, като предпазна мярка. Той се лекува, но все още не е ясно кога ще може да се завърне начело на отбора.

Мумбру със сигурност ще пропусне срещата на Германия с Черна гора в сряда (27 август). В негово отсъствие помощник-треньорът Алан Ибрахимагич ще поеме задълженията на старши треньор.

В група "Б" са още съставите на Литва, Финландия, Великобритания и Швеция.

/КМ/

