Вучич и Сьоренсен обсъдиха възможностите за продължаване на диалога за нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово

Президентът на Сърбия Александър Вучич обсъди днес в Белград със специалния пратеник на ЕС за диалога Белград-Прищина Петер Сьоренсен възможностите за продължаването на преговорите за нормализиране на отношенията с Косово и трудностите, с които се сблъскват косовските сърби, съобщи сръбският държавен глава в профила си в Инстаграм.

„Обърнах внимание на това, че е изключително важно диалогът да се върне към основните си принципи, на които е основан, преди всичко задължението за формиране на Съюз на сръбските общини, както и защитата на правата на нашите граждани в Косово и Метохия,“ написа Вучич.

Създаването на Съюз на сръбските общини е предвидено от споразумение между Косово и Сърбия от 2013 г. Съюзът трябва да обедини общините в Косово, в които живеят предимно косовски сърби.

Като пример за застрашени права и свободи на сърбите в Косово Вучич посочи решението на косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) да не допусне до местните избори на 12 октомври най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“. Косовската Изборна служба за жалби и оплаквания (PZAP) обаче прие жалбата на „Сръбска листа“ и поиска от ЦИК да завери списъка с кандидати на тази партия.

Вучич отбеляза също, че политиката на Сърбия е ангажирана с търсенето на компромисни решения чрез диалог, но и „решителна и отговорна борба за запазване на държавните и национални интереси“.

"Само чрез взаимно уважение, ясна отговорност и пълно прилагане на договореностите може да говорим за истинска стабилност на целия регион," посочи Вучич.

Вучич и Сьоренсен се срещнаха за първи път на 25 март в Белград, когато Вучич информира Сьоренсен за проблемите, пред които са изправени косовските сърби. След това двамата разговаряха на 13 юни в Прага, в рамките на Глобалния форум за сигурност „GLOBSEC 2025“, като Вучич заяви, че Сърбия е напълно ангажирана с намирането на компромисни решения чрез диалог, припомня ТАНЮГ.

Сьоренсен пое поста специален пратеник на ЕС за диалога Белград-Прищина от Мирослав Лайчак на 1 февруари и оттогава е посетил Прищина няколко пъти, като последният път в началото на август.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.