ЕФЕ: Испания и Великобритания планират да премахнат граничната ограда в Гибралтар през януари 2026 г.

Атанаси Петров
Гибралтарската скала, видяна от съседния испански Линеа де ла Консепсион. Снимка: АП/Javier Fergo
26.08.2025 14:49
Испания и Великобритания планират да разрушат граничната ограда в Гибралтар през януари следващата година, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ.

Двете страни обсъждат графика за дейностите, след като през юни беше постигнато споразумение с Европейския съюз за граничния контрол в Гибралтар.

Според испанския ежедневник „Паис“ и източници на ЕФЕ, близки до преговорите, окончателният текст на споразумението между Лондон и Мадрид се очаква да бъде представен през октомври и да бъде ратифициран от двете страни до декември.

Споразумението, което урежда статута на Гибралтар след Брекзит, предвижда премахването на граничната ограда и на проверките на хора и стоки. Тази мярка ще улесни ежедневното преминаване на границата за около 15 000 работници, които пътуват между Испания и Гибралтар, и ще бъде от полза за приблизително 300 000 жители на района.

