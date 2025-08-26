Общо 62-ма души са се изследвали в четвъртата за тази година кампания на РЗИ – Шумен срещу ХИВ, хепатит B, C и сифилис

Общо 62-ма души са се изследвали в четвъртата за тази година кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, хепатит B, C и сифилис, провеждана от Регионалната здравна инспекция в Шумен. Сред изследваните са 42 жени и 20 мъже на възраст от 18 г. до 88 г.

Общо 10 души са се изследвали безплатно и анонимно за ХИВ, хепатит B, C и сифилис в лабораторията на РЗИ – Шумен в периода 11– 22 август. Сред тях са седем мъже и три жени на възраст от 26 г. до 65 г. Няма установени положителни резултати от изследванията.

По инициатива на РЗИ–Шумен и със съдействието на общините Върбица и Нови пазар мобилен екип на здравната инспекция организира и проведе на място безплатно и анонимно тестване за ХИВ, хепатит B, C и сифилис за желаещите жители на двете общини. Изследваните в гр. Нови пазар са общо 40, от които осем са мъже и 32 - жени на възраст от 18 г. до 75 години. При всички са отчетени отрицателни резултати от скрининговите тестове за ХИВ, хепатит B, C и сифилис. В гр. Върбица са изследвани седем жени и пет мъже на възраст от 46 г. до 88 г., като не са регистрирани положителни резултати от изследванията.

Както БТА предаде, скрининговата кампания на РЗИ – Шумен е в рамките на четвъртия етап от Националната антиспин кампания. Общо 74 граждани са се изследвали от 21-ви до 28 юли в третата скринингова кампания на РЗИ – Шумен. Първата за тази година кампания започна на 5 февруари, а от 14 май - втората кампания за изследвания за ХИВ, хепатит B, C и сифилис.