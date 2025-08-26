Промени в общинския бюджет приеха съветниците във Враца

Общински съвет (ОбС) - Враца одобри извършените промени по бюджета на общината към 30 юни и прие актуалните максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г.

На редовно заседание бяха разгледани над 25 докладни, предложения и текущи информации. Общо 19 наредби и правилници на Общинския съвет бяха актуализирани с въвеждане на евровата равностойност на българския лев. Шестнадесет проекта за близо 40 000 лева бяха одобрени за финансиране по Общински фонд „Култура“.

Община Враца да кандидатства за краткосрочен кредит от Фонд ФЛАГ за 729 576 лв. за модернизация на Дом за стари хора „Зора“ одобриха съветниците. В докладната си зам.-кметът Петя Долапчиева посочва, че администрацията е краен получател на инвестиция в размер на 3,6 млн. лв.

Съветниците утвърдиха Мариана Тодорова като управител на "Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране" ЕООД – Враца за срок от три години. Тя е избрана след проведен публичен подбор, който беше открит с решение на ОбС в края на месец май т.г.

Общинските съветници във Враца одобриха да се проведе процедура за продажба на метални отпадъци чрез публичен търг с явно наддаване. Отпадъците са около 3437 стари уреди за отопление, които са генерирани след изпълнение на проект „Зелена Враца – мисията възможна“ за подмяна на отоплителните уреди.

Общините Враца, Белоградчик и Видин, Окръжен съвет Долж Румъния и Окръжен център за образователни ресурси и помощ в Долж ще работят по съвместен образователен проект в следващите 24 месеца. На заседанието на Общинския съвет - Враца се взе решение да се осигури собственото финансиране на местната администрация в размер на 6000 евро.

Съветниците решиха да бъде отпусна еднократна финансова помощ на граждани на общината по утвърдени правила, както и да бъдат подпомогнати семейства, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.

Общинските съветници приеха да се изработи и одобри частично изменение на подробен устройствен план за регулация на терен в централната част на града за озеленяване. Теренът е с размери 322 кв. м и през месец май т.г. съветниците одобриха да бъде закупен за 197 100 лв. от трима собственици.

На заседанието си ОбС одобри кметът да подпише запис на заповед в полза на Министерството на младежта и спорта, обезпечаващ дейностите за ремонт на закрития плувен комплекс. Стойността на ремонтните дейности е 1,1 млн. лв., а срокът за изпълнение е 140 дни.

В края на заседанието граждани от квартал "Бистрец" запознаха общинските съветници със състоянието на инфраструктурата и зададоха въпроси за започналите и неприключили дейности по реконструкция на всички улици в квартала.

На заседанието на Общински съвет - Враца беше одобрено Общината да придобие безвъзмездно имот на Министерството на земеделието и храните, за да разшири съществуващия Изолатор за бездомни кучета.

Съветниците приеха Годишен план за социалните услуги в община Враца за 2026 г. и решиха и устройствени въпроси.