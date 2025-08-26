Подробно търсене

Кремена Младенова
Вердер Бремен подписа със защитника Юкинари Сугавара от Саутхямптън
снимка: John Walton/PA via AP
Бремен,  
26.08.2025 15:10
 (БТА)

Вердер Бремен подписа с японския защитник Юкинари Сугавара под наем от Саутхямптън, съобщи клубът от Бундеслигата в изявление.

Споразумението с втородивизионния английския отбор включва и опция за закупуване през следващото лято. Очаква се Сугавара да запълни празнината в състава на Вердер, появила се след контузията на на Мичел Вайзер.

"Юкинари доказа качествата си на високо ниво. Той е бърз, борбен десен бек, който може да играе и на други позиции. Имаше много позитивно отношение при разговорите ни", коментира старши треньорът Хорст Щефен, цитиран от агенция ДПА.

През 2019 година Сугавара се присъедини към АЗ Алкмаар под наем от японския Нагоя Грампус, преди нидерландският клуб да направи трансфера постоянен през 2020-а. Японският футболист записа 198 мача за АЗ Алкмаар, отбелязвайки 14 гола.

Той се премести в Англия през 2024 година, изигравайки 35 срещи (един гол) за Саутхямптън.

