АРМЕНПРЕС: Премиерът на Армения призовава да се сложи край на практиката решението на проблемите да се отлага

Премиерът на Армения Никол Пашинян призова за изоставяне на практиката за отлагане на решаването на проблемите и вместо това да се прилага дипломация, насочена към тяхното решаване, предаде националната новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Говорейки при откриването на годишната работна среща с ръководителите на арменските дипломатически мисии в чужбина, премиерът отбеляза, че все още съществува убеждението, че забавянето на решаването на проблемите е форма на успех.

„В нашия манталитет има определена формула: ако успеем да отложим решаването на този или онзи въпрос с още месец, тримесечие, четири години или дори десет години, го смятаме за успех. Трябва да разберем, че ако има проблем, той изисква решение. И докато не го решим, това е провал и то няма как да е по-голям провал“, подчерта той.

Според Пашинян практиката да се оставят проблемите за друг случай или решението им да се отлага за различни периоди от време трябва да бъде премахната.

„Трябва да преустановим напълно тази практика“, заяви той.

