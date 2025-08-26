Белга: Брюксел има нов уебсайт за следене на шумовото замърсяване в реално време

Брюкселската агенция за околната среда пусна нов уебсайт, който позволява наблюдение на нивата на шума в реално време. Мрежа от 22 станции в региона ще измерва непрекъснато шума в околната среда и конкретното шумово замърсяване от въздушния, железопътния и пътния трафик в столицата, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Шумовото замърсяване е един от най-сериозните екологични проблеми за жителите на Брюксел, като последиците за здравето включват нарушения на съня, стрес и сърдечно-съдови заболявания. Наблюдението на неговия обхват и причини ще позволи на политиците да предприемат мерки за предотвратяването му.

Уебсайтът ще следи и измерва шума в столицата. Резултатите са интерактивни, достъпни за обществеността и общините и могат да се изтеглят.

„Шумът не е неизбежен“, заяви регионалният министър на околната среда и общественото здраве Ален Марон.

„С тази система за мониторинг даваме на всеки жител на Брюксел възможност да види и разбере шумовата си среда. Това е и незаменим инструмент за предприемане на справедливи и ефективни действия за защита на здравето и благосъстоянието на всички“, каза той.



