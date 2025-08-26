Подробно търсене

Авиобаза "Враждебна" отбеляза 77 години от създаването на военнотранспортната авиация

Николай Трифонов
Снимка: Иван Лазаров/БТА архив
София,  
26.08.2025 14:45
 (БТА)

Авиобаза "Враждебна" отбеляза 77 години от създаването на военнотранспортната авиация, съобщиха във Фейсбук от 16-а авиационна база. Днес е празник и на самата авиобазата.

Нашата мисия остава непроменена - да бъдем опора на Българската армия, на обществото и на нашите съюзници, каза командирът на базата полковник Лазарин Лазаров. Уверен съм, че с общи усилия ще продължим да надграждаме традициите и ще отстояваме с чест името на българския военен авиатор, добави полковник Лазаров.

Със заповеди на командира на Военновъздушните сили и командира на 16-а авиационна база бяха връчени предметни награди и грамоти на военнослужещи, постигнали високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

Бъдете здрави, силни и горди пазители на традициите, написаха от Военновъздушните сили във Фейсбук.

Авиобаза "Враждебна" 

16-а авиобаза е най-старото действащо авиационно формирование от състава на Военновъздушните сили, посочват от базата на своя сайт. Авиобазата води подготовка, поддържа постоянна готовност и участва в операции от въздуха в мирно време, кризи и война за поддържане и осигуряване на действията на въоръжените сили и други ведомства и организации.

Основните задачи на авиобазата са повишаване на мобилността на Въоръжените сили чрез изпълнение на задачи за превоз на войски, бойна техника и товари; десантиране с войски и товари; въздушно фотографиране; транспортиране и осигуряване на българските военни контингенти зад граница; изпълнение на задачи за въздушен транспорт за нуждите на други ведомства и организации; изпълнение на задачи по транспортиране на болни и ранени за нуждите на министерството на здравеопазването, както и осигуряване на въздушен транспорт на органи за трансплантация; оказване на помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи и авиомедицинска евакуация.

/ЛРМ/

