В Тутракан подготвят традиционната "Алея на занаятите"

В Тутракан подготвят традиционния годишен панаир, който е насрочен за дните между 4 и 9 септември, съобщиха за БТА от местната администрация.

Основен акцент в събитието ще бъде „Алеята на занаятите“. Тя ще е разположена край кейовата стена и ще събере занаятчии, творци и любители на ръчно изработени изделия, желаещи да покажат изкуството и уменията си пред широката публика. По традиция в проявата се включват занаятчии от цялата страна.

Тази година организаторите на проявата са подготвили разнообразна музикална програма. Първият концерт е на певицата Симона Загорова, той е предвиден за 4 септември. В следващите дни пред публиката ще се изявят фолк певиците Джина Стоева и Роксана, както и рок група „Сигнал“. Предвидени са още концерти на местни фолклорни състави, лятно кино и DJ парти. За най-малките гости на проявата ще има лунапарк и различни детски атракциони.