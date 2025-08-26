Общинският превозвач в Бургас продължава да търси висококвалифицирани кадри за дейността си, каза директорът на "Бургасбус" Петко Драгнев

site.btaОбщинският превозвач в Бургас продължава да търси висококвалифицирани кадри за дейността си, каза директорът на "Бургасбус" Петко Драгнев
Общинският превозвач "Бургасбус" ЕООД продължава да търси висококвалифицирани кадри за дейността си, съобщи за БТА директорът на дружеството Петко Драгнев. По думите му най-сериозен е недостигът на шофьори, притежаващи необходимата категория за управление на автобуси и тролейбуси. Въпреки липсата на достатъчно кадри, към момента това не се отразява на изпълнението на графика на градския транспорт, каза той.
Недостиг на специалисти има и в сервизната база на дружеството. Той е свързан основно с поддръжката и ремонта на електрически превозни средства, които през последните години навлизат все по-широко в градския транспорт на Бургас. За целта се търсят работници с техническа квалификация и опит в работата с новите технологии и електрически моторни превозни средства. Според Драгнев проблемът с кадрите е траен и се усеща в цялата транспортна сфера, като особено значим е в градове извън столицата. Той посочи, че за да се обезпечи нормалната дейност на "Бургасбус", са необходими млади и квалифицирани специалисти, готови да се установят и да работят в региона.
Година преди пандемията от КОВИД-19 "Бургасбус" информира, че изпитва значителен недостиг на шофьори. В отговор на ситуацията бяха планирани и промени в разписанието на линиите до кварталите "Долно Езерово", "Лозово" и "Горно Езерово". Според Драгнев към днешна дата не се налага въвеждането на подобни мерки.
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.
"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.
/ВЙ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина