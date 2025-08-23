Подробно търсене

ОБНОВЕНА Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите при смесените двойки на международния турнир по тенис на маса в Панагюрище

Кремена Младенова
Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите при смесените двойки на международния турнир по тенис на маса в Панагюрище
Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите при смесените двойки на международния турнир по тенис на маса в Панагюрище
На снимката: Сиделя Мутлу, снимка: Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова (архив)
Панагюрище,  
23.08.2025 11:54 | ОБНОВЕНА 23.08.2025 12:53
 (БТА)

Една българска двойка достигна до полуфиналите в десетото издание на международния турнир по тенис на маса в Панагюрище WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара.

Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се наложиха над поставените под номер 2 в схемата Искандер Харки и Сарвиноз Миркадирова (Казахстан) след обрат с 3:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:2) при смесените двойки, като бяха особено категорични в последната част.

Съперници на участващите с "уайлд кард" български представители в двубоя за достигане до финала тази вечер от 20:20 часа ще бъдат японците Мика Тамура и Сота Нода. Именно те елиминираха по-рано в турнира друга от българските двойки - Владимир Петков и Виктория Персова.

Калина Христова и Виктория Персова отстъпиха на четвъртфиналите в надпреварата при женските двойки пред третите в схемата Адриана Илашова и Доминика Вилч (Словакия) с 2:3 (11:9, 9:11, 11:6, 13:15, 11:13) в изключително оспорван мач.

Христова и Персова водеха с 2:1 след отлична трета част, но словачките изравниха и успяха да надделеят в решителния гейм. Българките имаха аванс от 11:10, но загубиха с 11:13 след серия от три поредни точки за Илашова и Вилч.

В турнира на сингъл при жените Калина Христова и Цветелина Георгиева отпаднаха във втория кръг.

Георгиева допусна поражение от поставената под номер 6 Георгиева Жанерке Кошкумбаева от Казахстан с 1:3 (12:10, 10:12, 5:11, 5:11), въпреки че спечели първата част, а Христова загуби от седмата поставена украинка Вероника Матюнина с 1:3 (3:11, 11:7, 4:11, 4:11).

/КМ/

Свързани новини

22.08.2025 19:33

Калина Христова и Цветелина Георгиева се класираха за втория кръг на международния турнир по тенис на маса в Панагюрище

Две българки продължиха във втория кръг в десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара. Калина Христова се наложи на старта над Елена Чинчурова от Словакия с 3:0 (11:6,
22.08.2025 17:26

Две български двойки достигнаха до четвъртфиналите на международния турнир по тенис на маса в Панагюрище

Две български двойки се класираха за четвъртфиналите в десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара. В надпреварата при дамите Калина Христова и Виктория Персова стартираха
22.08.2025 16:24

Владимир Петков се класира за 1/16-финалите на международния турнир по тенис на маса в Панагюрище

Българинът Владимир Петков се класира за 1/16-финалите на десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара. Квалификантът Петков стартира с успех в основната схема срещу

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:11 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация