Шуменската "Кънстракшън Груп" ЕООД се нуждае от специалисти в сферата на жилищното и индустриалното строителство

Строителната компания "Кънстракшън Груп" ЕООД, със седалище в град Шумен, се нуждае от инженерно-технически състав - специалисти в сферата на жилищното и индустриалното строителство. Това съобщи за БТА Красимир Костадинов - управител и едноличен собственик на капитала на дружеството.

Във фирмата има траен недостиг и на други специалисти - строителни работници за груб строеж (зидаро-кофражисти, арматуристи, бетонджии), както и за довършителни дейности (мазачи, шпакловчици, бояджии, фаянсаджии, електротехници за сградно окабеляване, майстори по топло- и хидроизолация, ВиК инсталации и мрежи ). "Кънстракшън Груп" търси и работници в сферата на индустриалното строителство (монтажници на метални конструкции, заварчици, монтажници на панели, специалисти по индустриални подове, промишлено окабеляване, специалисти по индустриални покривни системи ), както и оператори на строителни машини (багеристи, кранисти, фадромисти, шофьори на самосвали), отбеляза Костадинов.

През последните години в целия строителен бранш у нас се забелязва недостиг на специализирана работна ръка. Специалистите, с които разполагаме, са с много ниско ниво на образование и специфичен опит. Образователната система от десетилетия не отговаря адекватно на нуждите на бранша и по тази причина с всяка измината година броят на качествените работници намалява, коментира Костадинов.

Според него в момента се забелязва "добра тенденция" на завръщащи се от чужбина строителни работници и инженери, които са преминали качествени обучения и са добили добър специфичен опит. Характерното при тях е, че са по-тясно специализирани в отделни области, познават добре новите материали и технологии в строителството, което повишава изключително производителността и качеството на продукта. "От "Кънстракшън Груп", като водеща строителна компания в Шуменския регион, правим всичко възможно да привлечем такива хора, да им създадем добри условия на труд, за да останат трайно при нас. Надявам се, че тази тенденция на завръщащи се от чужбина специалисти ще продължи през следващите години и ще доведе до повишаване на качеството и на нашите услуги“, каза още Костадинов.

"Кънстракшън Груп" ЕООД е компания, специализирана в областта на жилищното и индустриалното строителство. "Имаме вече близо 20-годишен опит в областта на строителството, както и множество завършени обекти - от жилищни сгради до промишлено-търговски, производствени и складови обекти. Натрупаният професионален опит, обученият инженерно – технически персонал и личното отговорно отношение от страна на собственика и на всеки един от екипа, са гарант за качественото и срочно изпълнение на възложените договори. Стремежът да се предостави най-добрата и ефективна услуга на клиента е не само начин на мислене, а начин на действие, който утвърди компанията като отговорен партньор на българския пазар. В годините успяхме да създадем всички необходими звена в строителния процес, както и да подсигурим база и оборудване, което да ни позволи да изпълняваме качествено и в срок възложените ни строителни обекти - от изкопа до въвеждането им в експлоатация. Това ни прави надежден и предпочитан партньор в региона", посочи Костадинов.

"Кънстракшън Груп " ЕООД разполага с производствено-складови бази в Шумен и с. Дибич. Складовата база в областния град е с площ 18 декара, в която се разположени административна сграда, обособени са различни видове складове за наличната техника, оборудване и материали, както и цех за стоманени конструкции. Дружеството поддържа и машинен парк, който е в добро техническо състояние. Налични са машини за извършване на земно–изкопни дейности, машини за ръчно, хидравлично и механизирано разбиване на монолитен бетон, различни видове повдигащи и автотранспортни средства, апарати за заваръчни работи и други, разказа за дружеството Костадинов.

"През 2019 г. създадохме собствен бранд - "CG HOME", за осъществяване на инвестиции в областта на жилищното строителство в София. Към днешна дата имаме няколко реализирани и въведени в експлоатация наши жилищни сгради в столицата и се радваме на доволни клиенти. До края на 2025 година предвиждаме да стартираме нови два проекта в новоизграждащия се жилищен квартал "Манастирски ливади изток" в София. Кварталът е характерен със своята нова и модерна визия, а ние проектирахме сгради, отговарящи на този облик, с което се надяваме да удовлетворим очакванията на клиентите ни“, допълни управителят на "Кънстракшън Груп" Красимир Костадинов.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.