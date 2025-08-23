Българският патриарх Даниил ще посети Перник утре

Подробно търсене

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще пристигне в Перник утре, 24 август, за да оглави патриаршеска света литургия в храм „Св. Иван Рилски“. Това съобщават в сайта си от Софийската света митрополия.

Главата на българската православна църква посещава пернишкия храм за втори път. В средата на месец юли той отслужи патриаршеска света литургия в обновения храм „Св. Петка“ в Трън. Ден след това висшият духовник оглави патриаршеска света литургия в храма „Св. пророк Илия“ в Перник.

